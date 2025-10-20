Gaza raid Idf colpiscono civili palestinesi al cafè Twix di Al Zawayda nel centro della Striscia 3 morti e decine di feriti - VIDEO
Il bombardamento si aggiunge ai numerosi raid compiuti ieri dall'Idf contro i civili della Striscia, che hanno provocato la morte di 45 persone complessivamente 3 civili palestinesi uccisi e decine di feriti. Ieri, 19 ottobre, durante la violazione del cessate il fuoco da parte dell'esercito. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altre letture consigliate
Gaza, dopo i raid torna il cessate il fuoco. Oggi gli inviati di Trump in Israele Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Protezione civile Gaza: raid israeliano all'alba, almeno 11 morti - X Vai su X
Idf: nuova ondata di raid aerei a Gaza - Israele lancia una nuova ondata di raid aerei nella Striscia di Gaza dopo gli attacchi che hanno colpito le Idf. Si legge su rainews.it
Tregua a rischio a Gaza: accuse reciproche tra Hamas e Israele, 11 morti nei raid dell’IDF - Secondo media israeliani, miliziani palestinesi avrebbero attaccato ... fanpage.it scrive
Gaza, nuovi raid di Israele nel sud della Striscia: 44 morti. Scambio di accuse con Hamas sulla violazione del cessate il fuoco - «In risposta alla palese violazione dell'accordo di cessate il fuoco di questa mattina, le Idf hanno avviato una serie di attacchi ... Segnala ilmessaggero.it