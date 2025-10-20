Gaza raid aerei Idf nel campo profughi di Al-Bureij e a est di Khan Younis violente esplosioni radono al suolo le case - VIDEO
I bombardamenti a Gaza proseguono, colpiti campi profughi e la Striscia meridionale I bombardamenti a Gaza continuano, nonostante Israele e Usa continuino a parlare di cessate il fuoco. Un raid aereo dell'Idf ha colpito il campo profughi dei palestinesi di Al-Bureij e diverse case, provocando. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
