I bombardamenti a Gaza proseguono, colpiti campi profughi e la Striscia meridionale I bombardamenti a Gaza continuano, nonostante Israele e Usa continuino a parlare di cessate il fuoco. Un raid aereo dell'Idf ha colpito il campo profughi dei palestinesi di Al-Bureij e diverse case, provocando. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, raid aerei Idf nel campo profughi di Al-Bureij e a est di Khan Younis, violente esplosioni radono al suolo le case - VIDEO