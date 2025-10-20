Prosegue a Khan Younis, nella Striscia di Gaza, l a ricerca dei corpi degli ostaggi da restituire a Israele, mentre le tensioni tra Hamas e lo Stato ebraico sono di nuovo aumentate a causa del fragile cessate il fuoco. Sono stati visti macchinari al lavoro per rimuovere la sabbia vicino a edifici distrutti e danneggiati a Hamad, un complesso residenziale e un quartiere nel nord-ovest di Khan Yunis. La scorsa settimana Hamas ha consegnato i resti di 12 ostaggi. Il braccio armato di Hamas, le Brigate Qassam, ha dichiarato di aver trovato il corpo di un ostaggio e di averlo restituito domenica 19 ottobre, avvertendo tuttavia che qualsiasi escalation da parte di Israele avrebbe ostacolato le ricerche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, prosegue la ricerca dei corpi degli ostaggi a Khan Younis