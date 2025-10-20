Gaza prigionieri palestinesi liberati accusano Israele | Nelle carceri torture e abusi sessuali noi stuprati da cani e soldati Idf - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’inchiesta di Al-Araby TV rivela testimonianze scioccanti di abusi sessuali e torture ai danni di prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane Sempre più testimoni, ex prigionieri palestinesi liberati negli ultimi giorni, hanno riportato un sistema di torture e abusi sessuali nelle carc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, prigionieri palestinesi liberati accusano Israele: "Nelle carceri torture e abusi sessuali, noi stuprati da cani e soldati Idf" - VIDEO

