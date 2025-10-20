Gaza padre Romanelli a Che tempo che fa | Più di 10mila bambini uccisi non lo dice Hamas ma le statistiche

“Più di diecimila bambini sono stati uccisi in questa guerra e non perché lo dica Hamas, ma perché lo dicono le statistiche, la realtà è così”. Così padre Gabriel Romanelli, parroco di Gaza, intervenuto in collegamento a Che tempo che fa sul Nove. “La sensibilità mondiale deve affrontarlo, così come siamo stati terrorizzati del 7 ottobre non possiamo tacere per l’altra parte. O gni essere umano deve essere rispettato”, prosegue. “Quindi come aiutare? Beh, chi è credente che preghi, che preghi di più. In prima persona io devo pregare di più, e meglio. Offrire pure il sacrificio spirituale. Poi l’aspetto morale, parlare di pace, si deve parlare di giustizia, difendere la giustizia con tutti i mezzi etici perché altrimenti non si può sanare un’ingiustizia con un’altra ingiustizia”, continua ancora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

