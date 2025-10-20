Gaza padre Romanelli a Che tempo che fa | Più di 10mila bambini uccisi non lo dice Hamas ma le statistiche
“Più di diecimila bambini sono stati uccisi in questa guerra e non perché lo dica Hamas, ma perché lo dicono le statistiche, la realtà è così”. Così padre Gabriel Romanelli, parroco di Gaza, intervenuto in collegamento a Che tempo che fa sul Nove. “La sensibilità mondiale deve affrontarlo, così come siamo stati terrorizzati del 7 ottobre non possiamo tacere per l’altra parte. O gni essere umano deve essere rispettato”, prosegue. “Quindi come aiutare? Beh, chi è credente che preghi, che preghi di più. In prima persona io devo pregare di più, e meglio. Offrire pure il sacrificio spirituale. Poi l’aspetto morale, parlare di pace, si deve parlare di giustizia, difendere la giustizia con tutti i mezzi etici perché altrimenti non si può sanare un’ingiustizia con un’altra ingiustizia”, continua ancora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
“Più di 10 mila bambini sono stati uccisi” - Il parroco di Gaza, Padre Gabriel Romanelli, a #CTCF - X Vai su X
“Più di 10 mila bambini sono stati uccisi” - Il parroco di Gaza, Padre Gabriel Romanelli, a Che Tempo Che Fa - facebook.com Vai su Facebook
P.Romanelli ricorda vittime raid israeliano su Gaza di 2 anni fa - Padre Gabriel Romanelli, il parroco della chiesa cattolica della Sacra Famiglia di Gaza, ricorda sui social le 17 vittime del raid israeliano alla chiesa cristiana ortodossa di San Porfirio avvenuto e ... Da ansa.it
A Gaza in due giorni 120 morti. Israele continua a bombardare nonostante l’adesione al piano di pace. L’appello di padre Romanelli (Irina Smirnova) - Nonostante le notizie ufficiali parlino di un’adesione israeliana al piano di pace mediato in Egitto, a Gaza i bombardamenti non si fermano. Scrive farodiroma.it
GAZA, PADRE ROMANELLI: TREGUA STA TENENDO - “Ci sono stati tanti bombardamenti, ancora non si sa il numero esatto delle persone uccise, ma pure a noi ci hanno informato che, ad esempio, il valico del sud dovrebbe riaprire domani ... Secondo 9colonne.it