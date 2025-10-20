Gaza Ong | Israele ha ucciso deliberatamente almeno 120 prigionieri palestinesi e rubato loro organi vitali salme mutilate - VIDEO

Il Governo di Gaza denuncia Israele per torture e furto di organi da corpi di palestinesi uccisi. Chiesti accertamenti internazionali sui corpi mutilati restituiti Diverse Ong, in primis Euro-Med Human Rights Monitor, e medici indipendenti hanno denunciato l'ennesimo brutale crimine israelian. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Ong: "Israele ha ucciso deliberatamente almeno 120 prigionieri palestinesi e rubato loro organi vitali, salme mutilate" - VIDEO

