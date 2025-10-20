Gaza Ong | Israele ha ucciso deliberatamente almeno 120 prigionieri palestinesi e rubato loro organi vitali salme mutilate - VIDEO
Il Governo di Gaza denuncia Israele per torture e furto di organi da corpi di palestinesi uccisi. Chiesti accertamenti internazionali sui corpi mutilati restituiti Diverse Ong, in primis Euro-Med Human Rights Monitor, e medici indipendenti hanno denunciato l'ennesimo brutale crimine israelian. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altre letture consigliate
israele ha violato il cessate fuoco a gaza ma pensa te chi lo avrebbe mai detto - X Vai su X
Gravissimo quello che sta accadendo ora a Gaza. Con la scusa - sempre la solita - di presunti e mai confermati attacchi di Hamas, Israele ha rotto per l’ennesima volta il cessate il fuoco e sta bombardando Gaza City, uccidendo almeno 11 civili palestinesi solo - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Israele: Hamas ha consegnato altre quattro salme. Trump: «Miliziani rinuncino alle armi o interverremo» - Dopo 738 giorni, non ci sono più ostaggi vivi nelle mani di Hamas. Riporta ilmessaggero.it
A Gaza regna il pessismo, la gente non crede al piano di Trump: “Le cose torneranno come prima o anche peggio” - A Gaza regna il pessismo, la gente non crede al piano di Trump: “Le cose torneranno come prima o anche peggio”. blitzquotidiano.it scrive
Scelti i 15 palestinesi per amministrare Gaza. Israele: valico di Rafah chiuso finché Hamas non consegna tutti i corpi degli ostaggi - Donald Trump di ritorno dall’Egitto ha parlato dell’importanza ora di «ricostruire Gaza». Come scrive editorialedomani.it