Il Governo di Gaza denuncia Israele per torture e furto di organi da corpi di palestinesi uccisi. Chiesti accertamenti internazionali sui corpi mutilati restituiti Diverse Ong, in primis Euro-Med Human Rights Monitor, e medici indipendenti hanno denunciato l'ennesimo brutale crimine israelian. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Ong: "Israele ha ucciso deliberatamente almeno 120 prigionieri palestinesi e rubato loro organi vitali, salme mutilate" - VIDEO