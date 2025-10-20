Gaza nuovo raid aereo dell' Idf su scuola che ospitava sfollati in campo profughi a Nuseirat | 11 morti tra cui bambini – VIDEO CHOC
Il nuovo bombardamento, che ha distrutto un edificio scolastico adibito a rifugio, riaccende le accuse internazionali contro Israele per la continua violazione del cessate il fuoco e delle tregue umanitarie e per l’uso sproporzionato della forza Israele viola ancora il cessate il fuoco nella. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Argomenti simili trattati di recente
Come scrive la pagina Instagram @_ilrobespierre, “Questa notte Gaza ha di nuovo tremato. Dopo promesse di tregua, dopo parole di pace che sapevamo già vuote, sono tornate le bombe. E mentre la polvere si posa sui corpi dei bambini e sulle macerie dell - facebook.com Vai su Facebook
#Gaza Il governo Netanyahu sceglie un nuovo nome per le operazioni militari nella Striscia: "Guerra di Resurrezione". Dal ministro per la Sicurezza Nazionale, Gvir, l'appello pubblico al premier affinché riprenda le azioni sul campo. - X Vai su X
Da Israele nuovi raid aerei su Gaza: «Risposta ad attacco di Hamas» - Gli israeliani vogliono dimostrare ad Hamas che la violazione del cessate il fuoco ha conseguenze, senza far saltare l’accordo», dicono dagli Usa ... Come scrive giornaledibrescia.it
Fragile tregua a Gaza, domani al via le trattative per la seconda fase del piano di pace - Domani iniziano i negoziati con gli inviati di Trump per la seconda fase della tregua ... Segnala lanotiziagiornale.it
Gaza, nuovo attacco a Rafah, tregua già in frantumi? - Tensione a Rafah: Israele accusa Hamas di violare il cessate il fuoco e risponde con raid aerei. Lo riporta blogsicilia.it