Gaza nuovo raid aereo dell' Idf su scuola che ospitava sfollati in campo profughi a Nuseirat | 11 morti tra cui bambini – VIDEO CHOC

Ilgiornaleditalia.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo bombardamento, che ha distrutto un edificio scolastico adibito a rifugio, riaccende le accuse internazionali contro Israele per la continua violazione del cessate il fuoco e delle tregue umanitarie e per l’uso sproporzionato della forza Israele viola ancora il cessate il fuoco nella. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza nuovo raid aereo dell idf su scuola che ospitava sfollati in campo profughi a nuseirat 11 morti tra cui bambini 8211 video choc

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, nuovo raid aereo dell' Idf su scuola che ospitava sfollati in campo profughi a Nuseirat: 11 morti, tra cui bambini – VIDEO CHOC

Argomenti simili trattati di recente

gaza nuovo raid aereoDa Israele nuovi raid aerei su Gaza: «Risposta ad attacco di Hamas» - Gli israeliani vogliono dimostrare ad Hamas che la violazione del cessate il fuoco ha conseguenze, senza far saltare l’accordo», dicono dagli Usa ... Come scrive giornaledibrescia.it

gaza nuovo raid aereoFragile tregua a Gaza, domani al via le trattative per la seconda fase del piano di pace - Domani iniziano i negoziati con gli inviati di Trump per la seconda fase della tregua ... Segnala lanotiziagiornale.it

gaza nuovo raid aereoGaza, nuovo attacco a Rafah, tregua già in frantumi? - Tensione a Rafah: Israele accusa Hamas di violare il cessate il fuoco e risponde con raid aerei. Lo riporta blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Nuovo Raid Aereo