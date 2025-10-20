Gaza nuova ondata di attacchi israeliani contro Hamas
Diversi bengala lanciati da Israele sono stati avvistati sullo skyline di Gaza la sera di domenica 19 ottobre, mentre il fragile cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti affrontava la sua prima, grande prova. Le Forze di Difesa israeliane hanno successivamente confermato di aver avviato una nuova ondata di attacchi aerei contro obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza meridionale in risposta all’attacco alle truppe avvenuto la mattina del 19 ottobre a Rafah, a causa del quale due soldati sono stati uccisi e tre sono rimasti feriti. In seguito l’IDF ha annunciato la ripresa del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
