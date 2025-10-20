Gaza news in diretta | tregua in bilico tra Hamas e Israele Trump | Il cessate il fuoco è ancora in vigore

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultime notizie di oggi, lunedì 20 ottobre, sulla guerra tra Hamas e Israele a Gaza: oggi visita dell'inviato speciale Usa Steve Witkoff e del collega consigliere di Donald Trump, Jared Kushner in Israele mentre la tregua tra le parti è in bilico. Il presidente USA: "Cessate il fuoco ancora in vigore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

gaza news diretta treguaGaza, news in diretta: tregua in bilico tra Hamas e Israele. Trump: “Il cessate il fuoco è ancora in vigore” - Ultime notizie di oggi, lunedì 20 ottobre, sulla guerra tra Hamas e Israele a Gaza: oggi visita dell'inviato speciale Usa Steve Witkoff e del collega ... Da fanpage.it

gaza news diretta treguaGaza, tregua in bilico tra Hamas e Israele. Attesa per la ripresa degli aiuti. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, tregua in bilico tra Hamas e Israele. Segnala tg24.sky.it

gaza news diretta treguaIsraele-Gaza, fine della tregua: Netanyahu chiude aiuti, Idf colpisce a Rafah; Usa tentano di salvare accordo - Dopo giorni di tensione crescente, l’ordine di Benjamin Netanyahu di interrompere la ... Come scrive thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza News Diretta Tregua