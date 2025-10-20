Gaza news in diretta | tregua in bilico tra Hamas e Israele Trump | Il cessate il fuoco è ancora in vigore

Ultime notizie di oggi, lunedì 20 ottobre, sulla guerra tra Hamas e Israele a Gaza: oggi visita dell'inviato speciale Usa Steve Witkoff e del collega consigliere di Donald Trump, Jared Kushner in Israele mentre la tregua tra le parti è in bilico. Il presidente USA: "Cessate il fuoco ancora in vigore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

