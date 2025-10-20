Gaza Netanyahu cerca l' apologia politica e battezza Guerra di Redenzione il conflitto con Hamas l' opposizione | Vuole autolegittimarsi - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La mossa, approvata dal governo, non segna solo un cambio linguistico. Crea una spaccatura nella percezione collettiva e nella narrazione (pseudo)storica dove l'obiettivo della classe dominatrice resta l'autodifesa e l'autolegittimazione La guerra a Gaza non sarà più la "Guerra delle spade di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

gaza netanyahu cerca l apologia politica e battezza guerra di redenzione il conflitto con hamas l opposizione vuole autolegittimarsi video

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Netanyahu cerca l'apologia politica e battezza "Guerra di Redenzione" il conflitto con Hamas, l'opposizione: "Vuole autolegittimarsi" - VIDEO

Altre letture consigliate

gaza netanyahu cerca apologiaIn direzione contraria – Il criminale Netanyahu viola la tregua a Gaza, ma la colpa è sempre di Hamas. Tifo violento, non basta lo sdegno - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "In direzione contraria – Il criminale Netanyahu viola la tregua a Gaza, ma la colpa è sempre di Hamas. Si legge su ilfattoquotidiano.it

gaza netanyahu cerca apologia“Hamas disarmi o sarà l’inferno”. Netanyahu cerca il pretesto per riprendere la guerra a Gaza - Dopo l'ultimatum per sbloccare la consegna delle salme degli ostaggi, Netanyahu raddopia: "Hamas disarmi o sarà l'inferno" ... Come scrive lanotiziagiornale.it

gaza netanyahu cerca apologiaGaza, annullata riapertura del valico aiuti umanitari. Netanyahu in tribunale - Il governo israeliano aveva deciso di annullare le sanzioni previste per oggi su Gaza dopo che Hamas ha accelerato la restituzione dei corpi degli ostaggi ... Secondo ecovicentino.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Netanyahu Cerca Apologia