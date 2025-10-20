Gaza Netanyahu cerca l' apologia politica e battezza Guerra di Redenzione il conflitto con Hamas l' opposizione | Vuole autolegittimarsi - VIDEO
La mossa, approvata dal governo, non segna solo un cambio linguistico. Crea una spaccatura nella percezione collettiva e nella narrazione (pseudo)storica dove l'obiettivo della classe dominatrice resta l'autodifesa e l'autolegittimazione La guerra a Gaza non sarà più la "Guerra delle spade di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altre letture consigliate
Netanyahu chiuderà i valichi e sospenderà gli aiuti a Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Israele-Gaza, lo stop di Netanyahu ad apertura valico Rafah - X Vai su X
In direzione contraria – Il criminale Netanyahu viola la tregua a Gaza, ma la colpa è sempre di Hamas. Tifo violento, non basta lo sdegno - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "In direzione contraria – Il criminale Netanyahu viola la tregua a Gaza, ma la colpa è sempre di Hamas. Si legge su ilfattoquotidiano.it
“Hamas disarmi o sarà l’inferno”. Netanyahu cerca il pretesto per riprendere la guerra a Gaza - Dopo l'ultimatum per sbloccare la consegna delle salme degli ostaggi, Netanyahu raddopia: "Hamas disarmi o sarà l'inferno" ... Come scrive lanotiziagiornale.it
Gaza, annullata riapertura del valico aiuti umanitari. Netanyahu in tribunale - Il governo israeliano aveva deciso di annullare le sanzioni previste per oggi su Gaza dopo che Hamas ha accelerato la restituzione dei corpi degli ostaggi ... Secondo ecovicentino.it