Gaza Netanyahu ammette violazione cessate il fuoco | Ieri sganciate 153 tonnellate di bombe sulla Striscia e Trump | Annienteremo Hamas - VIDEO
Come prevedibile, l'accordo sul "piano di pace" per Gaza non ha portato a nessuno stop delle ostilità da parte di Israele, che continua ad uccidere civili in maniera indiscriminata Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ammette la violazione del cessate il fuoco da parte di Israele. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
#Netanyahu : domenica abbiamo sganciato 153 tonnellate di bombe a #Gaza in risposta alla violazione del cessate il fuoco da parte di #hamas - facebook.com Vai su Facebook
#Gaza Il governo Netanyahu sceglie un nuovo nome per le operazioni militari nella Striscia: "Guerra di Resurrezione". Dal ministro per la Sicurezza Nazionale, Gvir, l'appello pubblico al premier affinché riprenda le azioni sul campo. - X Vai su X
Gaza, Israele: "Cessate il fuoco di nuovo in vigore" - L'esercito israeliano (Idf) in giornata ha annunciato una serie di raid contro obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza ... Da adnkronos.com
Israele: «Hamas viola cessate il fuoco». Netanyahu ordina di agire con forza a Gaza - Hamas respinge le accuse: «Non siamo a conoscenza di incidenti o scontri nella zona di Rafah». Secondo ilroma.net
Gaza, media: "Violato il cessate il fuoco a Rafah". Hamas nega, ma Netanyahu: "Agire con forza contro il terrorismo" - Hamas replica dopo la nota del Dipartimento di Stato Usa, dopo che gli Stati Uniti hanno reso noto di essere in possesso di "informazioni credibili" secondo cui Hamas sta pianificando un attacco "immi ... affaritaliani.it scrive