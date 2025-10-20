Gaza Netanyahu ammette violazione cessate il fuoco | Ieri sganciate 153 tonnellate di bombe sulla Striscia e Trump | Annienteremo Hamas - VIDEO

Come prevedibile, l'accordo sul "piano di pace" per Gaza non ha portato a nessuno stop delle ostilità da parte di Israele, che continua ad uccidere civili in maniera indiscriminata Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ammette la violazione del cessate il fuoco da parte di Israele. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

