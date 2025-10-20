Gaza l’annuncio di Israele | Abbiamo ripreso ad applicare il cessate il fuoco
L’escalation di violenza tra Israele e Hamas ha registrato un nuovo, drammatico sviluppo. Dopo una serie di raid aerei su Gaza, l’esercito israeliano ha annunciato la ripresa del cessate il fuoco, interrotto secondo Tel Aviv da una presunta violazione da parte di Hamas. Una spirale di accuse, smentite e tensioni che continua a tenere col fiato sospeso la popolazione civile, stretta in un conflitto che non accenna a placarsi. Leggi anche: Scatta la tregua a Gaza: Israele si ritira, in migliaia verso Gaza City L’Idf risponde a un presunto attacco a Rafah. L’annuncio è arrivato nelle ore successive a un’intensa attività militare nella zona sud della Striscia di Gaza, in particolare a Rafah, dove, secondo fonti israeliane, alcuni miliziani palestinesi avrebbero condotto un attacco contro le forze israeliane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
