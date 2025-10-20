Gaza la trumpiana Valentina Gomez in Israele coi popcorn | Hamas ha violato cessate il fuoco ora mi godo i bombardamenti Idf - VIDEO

Provocazione da parte della 26enne repubblicana, filmata mentre si trovava nello Stato ebraico La trumpiana Valentina Gomez in Israele coi popcorn per festeggiare i bombardamenti su Gaza. Provocazione da parte della 26enne repubblicana, filmata mentre si trovava nello Stato ebraico. La candid. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, la trumpiana Valentina Gomez in Israele coi popcorn: "Hamas ha violato cessate il fuoco, ora mi godo i bombardamenti Idf" - VIDEO

