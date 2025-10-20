Gaza la trumpiana Valentina Gomez in Israele coi popcorn | Hamas ha violato cessate il fuoco ora mi godo i bombardamenti Idf - VIDEO

Provocazione da parte della 26enne repubblicana, filmata mentre si trovava nello Stato ebraico La trumpiana Valentina Gomez in Israele coi popcorn per festeggiare i bombardamenti su Gaza. Provocazione da parte della 26enne repubblicana, filmata mentre si trovava nello Stato ebraico. La candid. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, la trumpiana Valentina Gomez in Israele coi popcorn: "Hamas ha violato cessate il fuoco, ora mi godo i bombardamenti Idf" - VIDEO

Contenuti che potrebbero interessarti

Sullo sfonda la pace trumpiana a Gaza, in prima serata la nuova puntata di ‘Blanca’ vince il confronto con la nuova puntata del ‘Grande Fratello’ versione senza vip. In access prime time vince Gerry Scotti che sfonda il muro dei 5,4 milioni. Va forte il film di Itali - facebook.com Vai su Facebook

Pax Trumpiana? Trump annuncia “la fine della guerra” a Gaza, ma le prossime fasi dell'accordo Israele-Hamas sono tutte da negoziare. Intanto Trump manda la Guardia Nazionale in città "blu" USA e solleva casi al Dipartimento di Giustizia Il podcast di oggi - X Vai su X

Gaza, politica trumpiana vede le bombe su Hamas ed esulta: "Ho i popcorn, via ai fuochi d'artificio" - Valentina Gomez, fervente sostenitrice del movimento MAGA di Trump e candidata al Congresso Usa, già nota per aver bruciato il Corano, in questi giorni è in Israele. Da repubblica.it

Gaza, ecco la pax trumpiana. Netanyahu dice sì - Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti, Trump, in conferenza stampa, al termine del bilaterale a Washington con il ... Lo riporta rainews.it