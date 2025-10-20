Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Hamas avrebbe “ violato palesemente la tregua ” con l’attacco mortale condotto nella giornata di ieri contro truppe israeliane a Rafah. In risposta, lo Stato ebraico avrebbe colpito “decine di obiettivi” nella Striscia di Gaza con “ 153 tonnellate di esplosivi ”, tra cui posizioni e figure chiave dell’organizzazione palestinese. “La tregua non è un permesso per Hamas di continuare a minacciarci. Ogni aggressione avrà un prezzo molto pesante ”, ha affermato Netanyahu. Il premier ha ribadito l’intenzione del governo israeliano di reagire in modo proporzionato a qualsiasi attacco subito durante il cessate il fuoco in corso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Gaza, la minaccia di Trump: “Se Hamas romperà la tregua sarà annientato”