Gaza la fine di un esperimento politico | l’implosione di Hamas e la nuova geografia del caos

Dopo il ritiro israeliano, la Striscia sprofonda nel disordine interno: clan armati si contendono il controllo e gli alleati regionali tentano di evitare il collasso. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Gaza, la fine di un esperimento politico: l’implosione di Hamas e la nuova geografia del caos

