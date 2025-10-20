Gaza Israele riapre anche il valico di Kerem Shalom e Kissufim

Ildifforme.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la riapertura del valico di Rafah, Benjamin Netanyahu ha dato ordine di riaprire anche gli altri due passaggi situati sul confine tra Egitto, Gaza e Israele e l'altro ad Est di Khan Yunis e Deir al-Balah. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

