Gaza il convoglio Onu in viaggio tra le macerie e la devastazione | intorno non c’è nemmeno un edificio in piedi

Ilfattoquotidiano.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sottosegretario generale dell’Onu per gli Affari umanitari, Tom Fletcher, ha pubblicato sul proprio profilo twitter un breve video girato dall’auto dell’Onu nel tragitto da Gaza City a Khan Younis, nel sud della Striscia. Il convoglio avanza su una strada circondata di macerie, in uno scenario apocalittico in cui non c’è nemmeno un edificio in piedi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

