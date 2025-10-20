Gaza | il cessate il fuoco è sempre più fragile

Tanti analisti in buona fede hanno criticato aspramente il cosiddetto piano di pace di Trump, spiegando, in estrema sintesi, che per i palestinesi resta un futuro di soggezione, con Israele che continuerà a imperversare contro gli obiettivi che riterrà di dover colpire nella Striscia e con la Cisgiordania sempre in balia dell’espansionismo dei coloni e lo Stato palestinese fuori dall’orizzonte degli eventi. Critiche condivisibili, ma che mancano di realismo. Infatti, quel che a oggi è drammaticamente a tema, non è il futuro prossimo venturo dei palestinesi, ma il presente, perché è possibile che il futuro ancora più prossimo non veda più palestinesi in Medio oriente, uccisi o sfollati dalla loro terra. 🔗 Leggi su It.insideover.com

