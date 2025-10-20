Gaza giornalista Mohammed Al-Za' anin dà l' addio in lacrime al figlio Ammar ucciso in un raid aereo Idf ad Al-Azawayda - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attacco aereo israeliano ha preso di mira la zona di Al-Zawayda, nella parte centrale di Gaza, in palese violazione del cessate il fuoco Il giornalista palestinese Mohammed Al-Za'anin dà l'addio in lacrime al figlio Ammar, ucciso in un raid aereo israeliano ad Al-Azawayda, nel centro della. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, giornalista Mohammed Al-Za'anin dà l'addio in lacrime al figlio Ammar, ucciso in un raid aereo Idf ad Al-Azawayda - VIDEO

