Gaza fuoco sulla tregua Israele | Hamas viola l’accordo Aiuti sospesi poi il dietrofront
Roma – A una settimana dalla firma dell’accordo di pace a Sharm el-Sheikh, la tregua vacilla. La testardaggine di Donald Trump ha tamponato l’ennesima crepa del cessate il fuoco facendo tempestivamente rientrare quella che è apparsa come una prova generale della ripresa del conflitto. Ma la fase di stallo verso la fase 2 sta mostrando la fragilità dell’intesa. A fine giornata, quando l’esercito israeliano annuncia la ripresa del cessate il fuoco, il bilancio dei raid condotti domenica 19 ottobre da Israele a Gaza in risposta a un attacco contro le Idf a Rafah, nel sud della Striscia, è di 44 morti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
