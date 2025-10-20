Gaza fragile tregua dopo i raid israeliani Trump | Colpa di ribelli non di Hamas Piano da 50 miliardi di dollari per la ricostruzione

Dopo una giornata di intensi raid aerei israeliani in risposta a presunti lanci di razzi, è stato ristabilito il cessate il fuoco a Gaza. L’annuncio è giunto dall’esercito israeliano, mentre il presidente Trump e i suoi inviati speciali lavorano dietro le quinte per consolidare la tregua e gettare le basi per una ricostruzione che potrebbe superare i 50 miliardi di dollari. L’esercito israeliano (IDF) ha dichiarato, nella serata di ieri, di aver ripristinato il cessate il fuoco a Gaza. La decisione è arrivata al termine di una giornata segnata da “decine di attacchi significativi” condotti contro obiettivi di Hamas, definiti come una risposta a violazioni della tregua da parte del gruppo militante palestinese. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

