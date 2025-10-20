Gaza 97 palestinesi uccisi dall’inizio del cessate il fuoco

Il cessate il fuoco a Gaza è appeso a un filo. L’ufficio stampa del governo della Striscia ha affermato che sono almeno 97 i palestinesi uccisi da quando è entrata in vigore la tregua, il 10 ottobre scorso. Mentre sarebbero complessivamente 80 le violazioni da parte di Israele. Anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato affermando che la cessazione delle ostilità è ancora “in vigore”. Meno ottimista il suo vice, JD Vance, secondo cui mantenere la pace “sarà complicato” e che “ci saranno alti e bassi”. Le notizie dal Medio Oriente – La diretta Inizio diretta: 201025 07:00 Fine diretta: 201025 23:00 08:41 201025 Autorità Gaza: "97 morti nei raid di Israele dall'inizio del cessate il fuoco" L’ufficio stampa del governo di Gaza ha affermato che gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno 97 palestinesi dall’entrata in vigore del cessate il fuoco nella Striscia, il 10 ottobre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

