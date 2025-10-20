Gaza 49enne Mahmoud Al-Arida palestinese rimasto in carcere 32 anni si stupisce alla vista di bimbi di 6 anni | Mai visto bambini prima - VIDEO
Mahmoud, insieme ad altri 5 compagni di prigionia, è diventato un simbolo di resistenza in Palestina. A lui e agli altri è stato associato il "cucchiaio", mezzo con cui hanno scavato il tunnel per evadere dal carcere israeliano di sicurezza di Gilboa "Che succede Mahmoud? Ti divertono i bambi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altre letture consigliate
Professore 49enne di Scienze Economiche e studentessa 21enne di Italian Medieval and Renaissance Studies, sono arrivati da Gaza a Padova lo scorso mercoledì grazie a un corridoio umanitario che li ha visti giungere in Giordania prima di prendere l'agog - facebook.com Vai su Facebook
Da Gaza a Padova: la ministra Bernini e la rettrice Mapelli accolgono una studentessa e un professore https://ift.tt/y9ZEMcb https://ift.tt/GXNUcup - X Vai su X