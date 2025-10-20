Gatto colpito in testa con una pistola a piombini e ucciso a Montefiascone | FOTO
Un episodio sconvolgente si è verificato a Montefiascone. Nella frazione di Zepponami, un gatto amato da tutto un quartiere è stato colpito alla testa con una pistola a piombini. Trovato agonizzante in mezzo alla strada, è stato soccorso dall'attivista per i diritti degli animali Domenico. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
