Gatto colpito in testa con una pistola a piombini e ucciso a Montefiascone | FOTO

Un episodio sconvolgente si è verificato a Montefiascone. Nella frazione di Zepponami, un gatto amato da tutto un quartiere è stato colpito alla testa con una pistola a piombini. Trovato agonizzante in mezzo alla strada, è stato soccorso dall'attivista per i diritti degli animali Domenico. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it