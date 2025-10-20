Gaspari è soddisfatto a metà | Ok la vittoria serve più carattere

Soddisfatto per la vittoria che, pur ottenuta al tie-break dopo essere stati sotto di un set a due, riscatta la sconfitta di metà settimana a Cuneo, ma non per il modo con cui è arrivata. Marco Gaspari (nella foto) è critico e non lo nasconde. "Di questa partita mi è piaciuta la reazione ma dal punto di vista dell’aggressività non ci siamo ancora. C’era una rigidità di gambe che – lo confesso – non so ancora a cosa sia dovuta. Forse abbiamo bisogno di qualche bastonata in faccia per tirare fuori il carattere, e questo non va bene. Voglio essere chiaro, questo atteggiamento in campo non dipende certo dalla mancanza di volontà, le ragazze ce la mettono tutta, ma è evidente che dobbiamo imparare a soffrire; per il momento siamo solo un gruppo, non ancora una squadra che deve accelerare nell’apprendere certi automatismi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

