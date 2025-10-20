Gas russo l’Ue insiste e dá il via libera allo stop importazioni vietate dal 1° gennaio 2026 contrarie Ungheria e Slovacchia

L'Unione europea ha dato il via libera allo stop in tre fasi a gas e gnl russo. Bruxelles insiste con la linea guerrafondaia contro Mosca L'Ue insiste e dà il via libera allo stop di gas e gnl russo. I ministri dell'Energia dell'Unione europea hanno raggiunto un accordo durante il Consiglio

