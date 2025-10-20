Garlasco Savu estradato in Italia da Svizzera pronto a testimoniare | Chiara Poggi uccisa perché sapeva troppo su Santuario della Bozzola

Il romeno estradato dalla Svizzera sostiene di conoscere legami tra il delitto di Chiara Poggi e il santuario della Madonna della Bozzola. La Procura di Pavia valuta di interrogarlo Nuova testimonianza in vista per il caso Garlasco. Il cittadino rumeno Flavius Savu è stato estradato dalla Svi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Savu estradato in Italia da Svizzera pronto a testimoniare: "Chiara Poggi uccisa perché sapeva troppo su Santuario della Bozzola"

