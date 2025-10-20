Garlasco ombre sull’alibi della zia di Chiara Poggi

Diciotto anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco continua a rimanere sotto i riflettori mediatici. Da una parte le polemiche sullo scontrino del parcheggio che Massimo Lovati, l’ex avvocato di Andrea Sempio, considera «carta straccia». Dall’altra le nuove rivelazioni che potrebbero esser state scoperte da Le Iene: nella puntata di domenica sera è stata trasmessa l’ anteprima dello speciale Inside dedicato al caso di Garlasco, che verrà mandato in onda martedì 21 ottobre. Nuove voci dal paese. Secondo quanto emerso dalle testimonianze di alcuni abitanti del paese, diverse persone che non si conoscono tra loro hanno fornito racconti coerenti su orari e luoghi cruciali legati all’omicidio di Chiara avvenuto il 13 agosto 2007 nella sua abitazione di Garlasco. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco, ombre sull’alibi della zia di Chiara Poggi

