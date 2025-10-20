Garlasco l’avvocato di Lovati torna a parlare dello scontrino di Sempio | Non prova nulla senza telecamere

L'avvocato Fabrizio Gallo, che difende l'ex legale di Andrea Sempio, Massimo Lovati, nel procedimento per diffamazione aggravata aperto dallo studio Giarda, ha spiegato a Fanpage.it perché al legale è stato revocato l'incarico nell'ambito delle nuove indagini per il delitto di Garlasco. "Non voleva che venisse presentato lo scontrino - sottolinea -. Sapeva che senza una telecamera di videosorveglianza, quella è carta straccia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

