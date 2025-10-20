Garlasco l’annuncio del nuovo avvocato di Andrea Sempio | Lo abbiamo interrogato

«Ho sempre avuto la convinzione che Andrea sia estraneo al delitto di Garlasco e dopo averlo incontrato ho rafforzato questa mia idea». Con queste parole, affidate a un’intervista al Corriere della Sera, l’ avvocato Liborio Cataliotti delinea con chiarezza la propria posizione sul caso che da mesi tiene banco nelle cronache giudiziarie italiane. È lui il nuovo difensore di Andrea Sempio, subentrato di recente al collega Massimo Lovati nella difesa del 37enne amico di Marco Poggi, il fratello di Chiara, uccisa nella sua casa di Garlasco il 13 agosto 2007. Cataliotti ha spiegato di affrontare l’incarico con «massimo rigore e spirito di collaborazione», sottolineando l’importanza del lavoro in tandem con la collega Angela Taccia, che lo affianca nella difesa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

