Garlasco Cataliotti accetta la sfida di Sempio | Per me è innocente non scappiamo La paura del processo e la strategia sui talk show

Cambia volto e cambia tono la difesa di Andrea Sempio. Via Massimo Lovati, con i suoi incubi e le sue ipotesi riguardo alla «massoneria bianca» per spiegare la brutale uccisione di Chiara Poggi. Dentro Liborio Cataliotti, 59enne tutto d’un pezzo figlio di uno dei più noti penalisti di Reggio Emilio. Da un legale che stava in tv da mattina a sera, ospite di un talk show dietro l’altro, a uno che non ha la minima intenzione di farlo: « Non parteciperò al circo mediatico, non sono il tipo », ha anticipato a Cesare Giuzzi del Corriere. «Non ho intenzione di rincorrere notizie sul santuario della Bozzola o gossip sui protagonisti di questa vicenda». 🔗 Leggi su Open.online

