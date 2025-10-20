Garlasco bomba su Andrea Sempio | L' alibi dello scontrino? È carta straccia

"Senza un riscontro, lo scontrino presentato da Andrea Sempio come alibi è una ricevuta come un'altra, avrebbe potuto averla chiunque e il mio assistito, Massimo Lovati, questo glielo aveva detto". Fabrizio Gallo, l'avvocato che difende Lovati, ha parlato ai microfoni di Fanpage. E ha parlato del procedimento per le affermazioni dell'ex legale di Andrea Sempio fatte sul professor Angelo Giarda, lo storico difensore di Alberto Stasi. Secondo Gallo, il procedimento legato alla diffamazione aggravata in merito alle affermazioni di Lovati su una possibile macchinazione per riaprire le indagini sul delitto di Garlasco è legato alle nuove indagini proprio su Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, bomba su Andrea Sempio: "L'alibi dello scontrino? È carta straccia"

