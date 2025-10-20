Gandolfini | Educazione sessuale a scuola? No grazie Solo un pretesto per la propaganda gender

“Materie così delicate e con un risvolto morale così sensibile ritengo debbano essere trattate da parte di chi ha la responsabilità genitoriale perché sono materie che toccano i valori, i principi e la fede dei genitori”. Il neurochirurgo Massimo Gandolfini, storico leader del Family Day, interviene così sul dibattito relativo al divieto dell’educazione sessuale e affettiva alle elementari e alle medie. La sinistra sostiene che sarebbe meglio educare tutti fin da bambini al rispetto dell’altro sesso come forma di contrasto al femminicidio. Ma, secondo lei, questo potrebbe davvero essere utile ad arginare tale fenomeno?. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

