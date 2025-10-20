Gambero Rosso tra i 55 ristoranti top d’Italia c’è un ristorante sannita
Tempo di lettura: 3 minuti Tra i top chef un terzetto di testa nella Guida Ristoranti d’Italia 2026 del Gambero Rosso, col grande ritorno al vertice di Massimo Bottura de La Francescana a Modena, accanto a Enrico Crippa del ristorante Piazza Duomo ad Alba (Cuneo) e Niko Romito del ristorante Reale a Castel di Sangro (L’Aquila), premiati con 97 centesimi, massimo rating, dalle curatrici della trentaseiesima edizione Valentina Marino e Annalisa Zordan. Nel complesso, 55 ristoranti hanno ottenuto le Tre Forchette. Cinque sono le nuove Tre Forchette: Contrada Bricconi e Il Luogo Aimo e Nadia, Villa Maiella, Zia e Marotta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
