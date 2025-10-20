Galeata e Civitella di Romagna uniscono le forze per una nuova stagione teatrale
Prende il nome di "Scavalcamontagne", con un esplicito riferimento alle antiche compagnie di artisti girovaghi, la nuova stagione teatrale 20252026 che nei prossimi mesi porterà comicità e prosa nei teatri di Galeata e Civitella di Romagna. "Sono molto felice che, dopo qualche anno di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
