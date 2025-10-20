Galeata e Civitella di Romagna uniscono le forze per una nuova stagione teatrale

Forlitoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prende il nome di "Scavalcamontagne", con un esplicito riferimento alle antiche compagnie di artisti girovaghi, la nuova stagione teatrale 20252026 che nei prossimi mesi porterà comicità e prosa nei teatri di Galeata e Civitella di Romagna. "Sono molto felice che, dopo qualche anno di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Teatro Romano, ecco Rita Pelusio e la disobbedienza femminile - Prosegue la rassegna ‘Castelli di Carta’ promossa dai Comuni di Civitella, Galeata, Meldola, Visit Romagna, Regione Emilia Romagna e curata dalla DireFare. Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Galeata Civitella Romagna Uniscono