Gabbia placca Leao mentre gli altri pensavano solo a esultare | ha capito cosa stava per succedere

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il gol contro la Fiorentina Gabbia ha inseguito Leao per evitagli un'ammonizione inutile: stava per togliersi la maglia ma il difensore aveva capito tutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

gabbia placca leao mentreGabbia placca Leao mentre gli altri pensavano solo a esultare: ha capito cosa stava per succedere - Dopo il gol contro la Fiorentina Gabbia ha inseguito Leao per evitagli un'ammonizione inutile: stava per togliersi la maglia ma il difensore aveva capito ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gabbia Placca Leao Mentre