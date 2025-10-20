Gabbia placca Leao mentre gli altri pensavano solo a esultare | ha capito cosa stava per succedere

Dopo il gol contro la Fiorentina Gabbia ha inseguito Leao per evitagli un'ammonizione inutile: stava per togliersi la maglia ma il difensore aveva capito tutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

