Gabbia il giovane veterano | quel piccolo grande gesto che ha salvato Leao

Dopo il rigore vincente Rafa è impazzito di gioia e ha provato a togliersi la maglia: il compagno è riuscito a intervenire in tempo, trattenendolo ed evitandogli un'ammonizione sicura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gabbia, il giovane veterano: quel piccolo grande gesto che ha salvato Leao

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Gabbia a MTV: "Bartesaghi è ancora molto giovane, ma gioca già come un grande. Nazionale? Sono molto felice" - X Vai su X

Ginevra? Tipico esempio di gatto maltrattato Dalla gabbia delle colonie ha seguito Tigro a casa di Lorenzo ed ora è rimasta sola Sola si fa per dire … c’è una gran truppa di mici già residenti ma lei adesso non può entrare in contatto con loro. Ginevra - facebook.com Vai su Facebook

Gabbia, il giovane veterano: quel piccolo grande gesto che ha salvato Leao - Dopo il rigore vincente Rafa è impazzito di gioia e ha provato a togliersi la maglia: il compagno è riuscito a intervenire in tempo, trattenendolo ed evitandogli un'ammonizione sicura ... Segnala msn.com