Fusione nucleare | lo spettacolare video a colori di cosa succede dentro il reattore di Tokamak Energy
Tokamak Energy ha pubblicato uno spettacolare video a colori che ritrae l'interazione tra litio e il plasma all'interno del reattore tokamak sferico sperimentale ST-40. L'utilizzo di litio è oggetto di studio per abbassare la temperatura del plasma in prossimità delle pareti del reattore. 🔗 Leggi su Dday.it
