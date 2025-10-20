Fusione nucleare | lo spettacolare video a colori di cosa succede dentro il reattore di Tokamak Energy

Tokamak Energy ha pubblicato uno spettacolare video a colori che ritrae l'interazione tra litio e il plasma all'interno del reattore tokamak sferico sperimentale ST-40. L'utilizzo di litio è oggetto di studio per abbassare la temperatura del plasma in prossimità delle pareti del reattore. 🔗 Leggi su Dday.it

Fusione nucleare: lo spettacolare video a colori di cosa succede dentro il reattore di Tokamak Energy

