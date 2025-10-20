Furto in stile Hollywood al Louvre Macron perde i gioielli di Napoleone
Colpo al museo: quattro ladri entrano da una finestra, utilizzando un montacarichi, e in 7 minuti rubano i tesori. Brutti ricordi per l’Eliseo: i malviventi indossavano dei gilet gialli. Il presidente: «Attacco alla storia». 🔗 Leggi su Laverita.info
Altre letture consigliate
Sicurezza e stile in uno zaino Il nuovo Samsonite anti-furto resiste a tagli e mani curiose #Samsonite #ZainoAntifurto #travelsafe #backpack #Samsonite #ViaggiSmart #zaino #LaValigeria - facebook.com Vai su Facebook
Furto al Louvre, ecco il video che potrebbe incastrare i ladri - Quattro ladri vestiti da operai rubano 8 gioielli dal valore inestimabile- Da lastampa.it
Dal furto al Louvre, il giallo svelato - È un quadro che ha una storia incredibile che probabilmente pochi fra i tanti visitatori che affollano il museo Poldi Pezzoli, possono immaginare. Riporta ilgiorno.it