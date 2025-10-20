Furto in gioielleria a Roma colpo da 10mila euro

Furto nella gioielleria Auriade di via Ignazio Giorgi 54 a Roma, nel quartiere Nomentano. Alle prime ore di lunedì 20 ottobre, una banda di ladri ha divelto la saracinesca e smurato la cassaforte rubando circa 10 mila euro.Sul posto, allertati dal sistema d'allarme del negozio, si sono recatd le. 🔗 Leggi su Romatoday.it

