Furto di mini car e moto d' acqua da una concessionaria i carabinieri recuperano la refurtiva durante la fuga dei ladri

Avevano messo a segno il furto di una mini car e di una moto d'acqua in una concessionaria di Vasto, ma sono stati intercettati e bloccati dai carabinieri sulla Tangenziale di Termoli.Il fatto all’alba di sabato, quando una pattuglia della sezione radiomobile della Compagnia carabinieri di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

