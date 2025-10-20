Furto di mini car e moto d' acqua da una concessionaria i carabinieri recuperano la refurtiva durante la fuga dei ladri

Chietitoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avevano messo a segno il furto di una mini car e di una moto d'acqua in una concessionaria di Vasto, ma sono stati intercettati e bloccati dai carabinieri sulla Tangenziale di Termoli.Il fatto all’alba di sabato, quando una pattuglia della sezione radiomobile della Compagnia carabinieri di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

furto mini car motoFurto di minicar e moto d’acqua a Vasto, il carroattrezzi inseguito e bloccato sulla tangenziale di Termoli - Il furto era stato messo a segno poco prima, all'alba di sabato 18 ottobre, a Vasto. Si legge su primonumero.it

furto mini car motoMinicar, moto d'acqua e carro attrezzi rubati: ladri fermati a Termoli - Provenivano da Vasto: li hanno intercettati i carabinieri sulla Tangenziale. Segnala rainews.it

Carabinieri, carroattrezzi bloccato sulla s.s. 709: recuperate mini car e moto d’acqua rubate - Alle prime luci dell’alba di ieri, sabato 18 ottobre, i Carabinieri della Compagnia di Termoli hanno intercettato e bloccato sulla ... Da molisenetwork.net

Cerca Video su questo argomento: Furto Mini Car Moto