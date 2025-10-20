Furto dei gioielli di Napoleone al Louvre uno schiaffo alla grandeur francese ma sembra una barzelletta

Firenze –  “La paranoia della sicurezza si è sdraiata al mio fianco per anni e non mi ha fatto dormire per notti intere. Se avessi ricevuto la telefonata che è toccata domenica mattina a madame Laurence des Cars, probabilmente non mi sarei alzato”. Antonio Natali  ha lavorato agli Uffizi dal 1981 al 2016 e ne è stato direttore dal 2006 al 2015. Malgrado l’afflizione mondiale per la profanazione del tempio, e pur comprendendo quanto l’autostima dei francesi ne risenta, il furto al Louvre scatena in lui da ore risate irrefrenabili. Come un film con Luis de Funès. Come l’annuncio di un’invasione extraterrestre da parte di Orson Welles. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

