Firenze, 20 ottobre 2025 – Furto alla cantina Antinori a Bargino, nel comune di San Casciano la notte scorsa, ladri in fuga con un bottino di 200 euro. È accaduto la notte scorsa, a dare l'allarme è stato il custode. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Scandicci. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi dopo aver forzato la porta laterale dell'ingresso e quella del punto vendita si sono introdotti all'interno e hanno portato via due registratori di cassa contenenti complessivamente 200 euro. I danni sono ancora da quantificare. Indagini in corso da parte dei carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furto alla Cantina Antinori a Bargino, ladri in fuga con i registratori di cassa