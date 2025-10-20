Furto al Louvre tutte le falle nella sicurezza | cosa non torna

Sono ancora molti i dubbi da dipanare sulla dinamica del furto milionario messo a segno al Museo del Louvre di Parigi. Una sessantina investigatori sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto e tentare di risalire all'identità dei quattro malviventi che, ieri mattina, si sono introdotti nella Galleria di Apollo per trafugare gioielli di valore inestimabile. Intanto la ministra francese della Cultura, Rachida Dati, ha annunciato l'apertura di un'inchiesta amministrativa per fare luce sulla vicenda. I dubbi sull'allarme. Secondo quanto riporta La Repubblica, l'allarme della finestra da cui sono entrati i banditi sarebbe scattato alle 9. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Furto al Louvre, tutte le falle nella sicurezza: cosa non torna

Contenuti che potrebbero interessarti

Dopo il furto dei gioielli di Napoleone avvenuto domenica, ripercorriamo i colpi più celebri subiti dal Louvre: dal caso della Gioconda nel 1911 - quando persino Pablo Picasso fu sospettato - agli altri episodi straordinari che hanno segnato la storia del celebre - facebook.com Vai su Facebook

Furto al Louvre di #Parigi, il museo resta chiuso anche oggi. Proseguono le indagini - X Vai su X

Furto al Louvre di Parigi, il museo resta chiuso anche oggi. Proseguono le indagini - Leggi su Sky TG24 l'articolo Furto al Louvre di Parigi, il museo resta chiuso anche oggi. Riporta tg24.sky.it

Furto al Louvre: continua la caccia ai ladri, il museo resta chiuso. Falle nella sicurezza? - Rubati i gioielli della corona di un “valore inestimabile”, la procura: potrebbe esserci un mandante – Il ministro della giustizia Darmanin: “Immagine deplorabile della Francia” ... Si legge su rsi.ch

Il colpo al Louvre è riuscito perché i tesori francesi non sono ben protetti - Il furto in pieno giorno rivela le falle sistemiche nella sicurezza del museo più visitato al mondo, e riaccende le polemiche sulla gestione del patrimonio culturale in Francia. Scrive ilfoglio.it