Un colpo d’altri tempi, degno di un film. All’alba di ieri, quattro ladri vestiti da operai del cantiere adiacente si sono introdotti nel Louvre e, in soli sette minuti, hanno portato via otto preziosi gioielli dalla celebre Galleria di Apollo. Tra questi, tiare e corone appartenute alle imperatrici del Secondo Impero, incastonate con oltre 1.300 diamanti e decine di smeraldi. Il furto, eseguito con una precisione quasi militare, ha lasciato attonita la Francia e scosso le fondamenta del museo più visitato del mondo. Secondo le prime ricostruzioni fornite dal ministro dell’Interno Laurent Nuñez, i ladri sono arrivati tra le 9:30 e le 9:40 a bordo di un furgone dotato di montacarichi e due potenti scooter. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Furto al Louvre, trafugati i gioielli di Napoleone. Sette minuti per rubare un secolo di Storia