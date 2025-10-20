furto al louvre sui social piovono meme sulla francia

Il furto avvenuto al Museo del Louvre di Parigi era inaspettato: è avvenuto in pieno giorno e i ladri sono riusciti a portar via alcuni dei pezzi più pregiati della collezione di gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice. Ma oggi in tanti si chiedono come sia stato possibile riuscirci, come abbia abbiano potuto portar via agilmente degli oggetti così preziosi, considerati "inestimabili", da uno dei musei più famosi del mondo. Le risposte arriveranno probabilmente nelle prossime settimane a seguito delle indagini, quando verrà fatta chiarezza su quanto accaduto. Ma nel frattempo, inevitabilmente, i social si sono scatenati con battute e meme sulla vulnerabilità del Louvre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

