Furto al Louvre sui social piovono meme sulla Francia
Il furto avvenuto al Museo del Louvre di Parigi era inaspettato: è avvenuto in pieno giorno e i ladri sono riusciti a portar via alcuni dei pezzi più pregiati della collezione di gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice. Ma oggi in tanti si chiedono come sia stato possibile riuscirci, come abbia abbiano potuto portar via agilmente degli oggetti così preziosi, considerati "inestimabili", da uno dei musei più famosi del mondo. Le risposte arriveranno probabilmente nelle prossime settimane a seguito delle indagini, quando verrà fatta chiarezza su quanto accaduto. Ma nel frattempo, inevitabilmente, i social si sono scatenati con battute e meme sulla vulnerabilità del Louvre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
I ladri del furto di domenica al Louvre sono riusciti a rubare otto pezzi di un'importante collezione di gioielli in modo sorprendentemente semplice. Non si tratta del primo episodio del genere: - X Vai su X
Dopo il furto dei gioielli di Napoleone avvenuto domenica, ripercorriamo i colpi più celebri subiti dal Louvre: dal caso della Gioconda nel 1911 - quando persino Pablo Picasso fu sospettato - agli altri episodi straordinari che hanno segnato la storia del celebre - facebook.com Vai su Facebook
Furto al Louvre, sui social piovono meme sulla Francia - Checco Zalone nuovo addetto alla security, esilaranti annunci su Vinted e gatti "Lupin": web scatenato sulla tenuta della sicurezza del museo ... Si legge su ilgiornale.it
Louvre resta chiuso oggi. Darmanin: "Da furto immagine pessima della Francia" - Il Louvre riapre le porte ai visitatori oggi, lunedì 20 ottobre, dopo il furto di domenica, un colpo fulmineo con un bottino dal valore "inestimabile". Secondo adnkronos.com
Furto al Louvre, ora i gioielli della Corona rischiano la distruzione: é corsa contro il tempo - Le storiche gemme imperiali rischiano di essere smontate, rifuse o vendute separatamente sul mercato nero: ogni ora che passa aumenta il pericolo Gli otto gioielli della Corona francese trafugati dal ... msn.com scrive