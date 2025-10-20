Furto al Louvre rapinatori ancora in fuga e il governo fa ammenda | Abbiamo fallito

Il "furto del secolo", come è stato rinominato quanto avvenuto ieri, ha creato anche una vistosa polemica a livello politico. Alcuni membri delle opposizioni hanno imputato alla presidenza di Macron presunte colpe per quanto avvenuto. Oggi ha deciso di intervenire sul caso il ministro della Giustizia, Gerald Darmanin, il quale ha parlato di un furto "incredibile" che dà "un'immagine deplorevole della Francia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Furto al Louvre, rapinatori ancora in fuga e il governo fa ammenda: “Abbiamo fallito”

Approfondisci con queste news

Il Louvre resterà chiuso oggi nonostante, dopo il furto di gioielli di ieri, fosse prevista la riapertura nella giornata odierna. ANSA/EPA/Mohammed Badra - facebook.com Vai su Facebook

Louvre, i gioielli di Napoleone e il furto da film. Macron: "Li troveremo" ebx.sh/LJtABG - X Vai su X

Il video che riprende il furto al Louvre: la dinamica della rapina e quali gioielli sono stati presi - Un video ha ripreso il furto al Louvre avvenuto domenica mattina e che ha permesso a quattro rapinatori di arraffare un ricchissimo bottino dal valore ... Da fanpage.it

Furti al Louvre: tra storia, realtà e cinema - Dai colpi storici a quelli moderni, passando per il mondo della televisione e dei cartoni animati, il Louvre ha visto e ispirato numerosi 'furti, alcuni reali, altri solo frutto dell’immaginazione ... Secondo dire.it

Furto al Louvre di Parigi, il museo resta chiuso anche oggi. Proseguono le indagini - Leggi su Sky TG24 l'articolo Furto al Louvre di Parigi, il museo resta chiuso anche oggi. Lo riporta tg24.sky.it