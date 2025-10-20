Furto al Louvre i gioielli di Napoleone rubati – Foto

Secondo l’ultimo rapporto del ministero della Cultura francese, sono otto i gioielli che sono stati rubati dal Museo del Louvre, a Parigi, nel colpo effettuato domenica mattina. Si tratta della tiara, della collana e degli orecchini della parure di zaffiri della regina Maria Amelia e della regina Ortensia, della collana e di un paio di orecchini di smeraldi della parure di Maria Luisa, della spilla nota come spilla reliquiario, della tiara dell’imperatrice Eugenia e del grande fiocco del corpetto dell’imperatrice Eugenia. La corona ritrovata dell’imperatrice Eugenia (1855). Una delle corone rubate, quella tempestata di smeraldi e appartenuta all’imperatrice Eugenia, moglie di Napoleone III, è stata ritrovata danneggiata poco distante dal Louvre, insieme agli attrezzi usati nel furto: due smerigliatrici angolari, una fiamma ossidrica, benzina, guanti, un walkie-talkie e una coperta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

