Furto al Louvre i gioielli di Napoleone che fine faranno? Ecco le ipotesi e il precedente di Dresda
Rubati nove pezzi dalla collezione imperiale esposta al Louvre. Sono troppo famosi per essere venduti: c'è chi teme vengano distrutti, chi spera in un recupero come nel caso tedesco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Dopo il furto dei gioielli di Napoleone avvenuto domenica, ripercorriamo i colpi più celebri subiti dal Louvre: dal caso della Gioconda nel 1911 - quando persino Pablo Picasso fu sospettato - agli altri episodi straordinari che hanno segnato la storia del celebre - facebook.com Vai su Facebook
Furto al Louvre di #Parigi, il museo resta chiuso anche oggi. Proseguono le indagini - X Vai su X
Furto clamoroso al Louvre: rubati i gioielli di Napoleone. Usato un montacarichi, panico fra i visitatori - Erano in quattro, due nel furgone, due su potenti scooter. Riporta ansa.it
Furto al Louvre, rubati i gioielli di Napoleone. Sette minuti per rubare un secolo di Storia - Si riapre il dibattito sulla sicurezza dei musei e sul valore simbolico del patrimonio nazionale. Come scrive ilfoglio.it
Louvre, oggi resterà chiuso ai turisti a causa del furto dei gioielli di Napoleone, ministro della giustizia 'abbiamo fallito' - Sul sito web del museo compare in rosso la scritta: “A seguito del furto di ieri al Louvre, il museo è spiacente di informarvi ... Da tg.la7.it