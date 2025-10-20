Furto al Louvre ecco i gioielli nelle teche prima del colpo
Un video pubblicato sui social a settembre mostra i gioielli in mostra alla Galerie d'Apollon del Louvre di Parigi, pochi giorni prima del furto avvenuto domenica. I ladri, travestiti da operai, hanno sottratto nove pezzi della collezione di Napoleone e dell’Imperatrice, tra cui collane, orecchini, corone e una spilla. Due dei gioielli rubati sono stati ritrovati, compresa la corona dell’Imperatrice Eugenia, danneggiata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
